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Винницкая область усиливает карантин вслед за другими регионами

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Винницкая область усиливает карантин вслед за другими регионами

Из-за стремительного распространения коронавируса в Винницкой области с 3 апреля усиливают карантинные ограничения, сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации в пятницу.

«Согласно протоколу внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций № 8 от 02.04.2021 года на территории области с 00.00 часов 03 апреля до 00.00 часов 12 апреля 2021 года вводятся усиленные ограничительные противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный период в области запрещается проведение всех массовых развлекательных спортивных, рекламных и других мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без участия зрителей, а также проведения культурных массовых мероприятий.

Кроме того, запрещается прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры и приема посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры и прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха.

Запрещается деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения, проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими и посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, в том числе учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.

«Также, согласно протоколу, рекомендовано руководителям структурных подразделений облгосадминистрации, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности установить для работников режим дистанционной (удаленной) работы. Данные рекомендации не касаются учреждений и учреждений независимо от формы собственности, предоставляющих финансовые, банковские и жилищно-коммунальные услуги, обеспечивают охрану здоровья, осуществляют продовольственное обеспечение, энергообеспечения, водоснабжения, связь и коммуникации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры», — отмечают в ОГА.

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Там добавляют, что в случаях выявления нарушений деятельности субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей, временно приостанавливать их деятельность до исправления выявленных нарушений, в частности, в случае отсутствия маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 метра, в т.ч. перед входом в помещение заведения; отсутствии обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными масками или респираторами, закрывающие нос и рот, но не осуществляется надлежащий контроль за их использованием; обслуживания покупателей без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно; отсутствии обеспечения централизованного сбора использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны).

карантин, Винницкая область
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Пятница, 2 апреля 2021
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