Винницкую область перевели в «желтую» зону

В Украине официально расширили «желтую» зону эпидемиологической опасности. Из «оранжевой» зоны туда перевели Винницкую область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом в «желтую» зону входят уже семь регионов — Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. «Красными» пока остаются Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Остальные регионы — «оранжевые».

Напомним, вчера было принято решение о выходе Киева из «красной» зоны карантина 1 мая.