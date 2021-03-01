Винницкая область переводит все классы на дистанционку

Винницкая область со 2 марта переводит все школы на дистанционную форму обучения. Это касается всех классов с 1 по 11.
Об этом на брифинге заявил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает vinnitsa.info.
По его словам, на сегодня ситуация с заболеваемостью COVID в регионе тяжелая.
«У нас были открыты школы и на прошлой неделе мы ввели дистанционное обучение для 5-11 классов. Но сегодня на комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение, что дистанционное обучение будет для всех, включая 1-4 классы», — отметил Борзов.
Кроме того, будут действовать некоторые ограничения на общественном транспорте.
В то же время мэр Винницы Сергей Моргунов отметил, что в городе разворачивают дополнительный койки для пациентов с COVID. Кроме того, сессия городского совета поддержала выделение более 8 млн гривен на выплату надбавок мобильным бригадам и покупку ИФА-анализатора и УЗИ-аппарата.
Напомним, ранее сообщалось, что Житомирскую область внесли в «красную зону», а ограничения будут действовать уже с 3 марта.
Также стало известно, что в Киеве есть риск попасть в «оранжевую зону» карантина.
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