Зеленский собирается подписать в Катаре ряд инвестиционных договоров

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет в ходе визита в Катар ряд коммерческо-инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба главы государства.
«Будет подписан ряд коммерческо-инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами. В течение нескольких лет обе стороны активно работали над этими важными документами. Это сложная и упорная работа, за которую я благодарен причастным экспертам профильных министерств и учреждений Украины и Катара», — цитирует слова Зеленского его пресс-служба в интервью катарским СМИ.
Кроме того, президент Украина намерен подписать «целый пакет двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения». Также планируется подписание документов о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений.
«Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и Арабском мире в целом. Сейчас мы работаем над увеличением объемов экономического сотрудничества и расширяем взаимодействие между нашими странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес», — резюмировал Зеленский.
Как сообщается, во время визита Зеленского сопровождает многочисленная делегация высокого уровня в составе министров внутренних дел, энергетики и аграрной политики, ряда руководителей государственных учреждений и организаций, в том числе в области инфраструктуры и военно-технического сотрудничества.
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