Столичная мэрия раздаст дополнительные спецпропуска на транспорт

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации на фоне усиления локдауна в Киеве допечатал 100 тысяч спецпропусков. Их можно будет получить 5-6 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Указано, что видано уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 тысяч пропусков.
«Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. На сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков... Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник», — отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Чиновник подчеркнул, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.
Он отметил, что сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава, то есть весь наземный коммунальный общественный транспорт.
«Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций. Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок», — отметил Поворозник.
По его словам, за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и «Муниципальной охраны».
Напомним, что в Киеве сегодня в несколько раз выросли цены на службы такси на фоне перехода общественного транспорта на работу по спецпропускам.
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