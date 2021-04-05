Войти
Разумков раскритиковал решение Зеленского о новых санкциях
резонанс
Разумков раскритиковал решение Зеленского о новых санкциях
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний
позиция
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Столичная мэрия раздаст дополнительные спецпропуска на транспорт

168
Столичная мэрия раздаст дополнительные спецпропуска на транспорт

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации на фоне усиления локдауна в Киеве допечатал 100 тысяч спецпропусков. Их можно будет получить 5-6 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Указано, что видано уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 тысяч пропусков.

«Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. На сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков... Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник», — отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Чиновник подчеркнул, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

Он отметил, что сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава, то есть весь наземный коммунальный общественный транспорт.

«Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций. Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок», — отметил Поворозник.

Читайте также: Как сдвигать горы, когда все идет наперекосяк

По его словам, за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и «Муниципальной охраны».

Напомним, что в Киеве сегодня в несколько раз выросли цены на службы такси на фоне перехода общественного транспорта на работу по спецпропускам.

транспорт, Киев, карантин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 апреля 2021
Воскресенье, 4 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как сдвигать горы, когда все идет наперекосяк

Иногда наша жизнь настолько беспорядочна, что мы чувствуем себя подавленными и не способными удержаться на плаву. Кажется, что мы ничего не успеваем, слишком напряжены, отвлечены, недисциплинированны и вообще недостойны. И со всем этим грузом приходиться заниматься важной работой. И пытаться добиться высоких результатов. Как же сосредоточиться и сделать нечто значимое, столкнувшись с хаосом и подавленностью?
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016