Столичная мэрия раздаст дополнительные спецпропуска на транспорт

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации на фоне усиления локдауна в Киеве допечатал 100 тысяч спецпропусков. Их можно будет получить 5-6 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Указано, что видано уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом же напечатали 500 тысяч пропусков.

«Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. На сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков... Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник», — отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Чиновник подчеркнул, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

Он отметил, что сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава, то есть весь наземный коммунальный общественный транспорт.

«Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций. Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок», — отметил Поворозник.

По его словам, за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и «Муниципальной охраны».

Напомним, что в Киеве сегодня в несколько раз выросли цены на службы такси на фоне перехода общественного транспорта на работу по спецпропускам.