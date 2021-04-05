Как сдвигать горы, когда все идет наперекосяк

Иногда наша жизнь настолько беспорядочна, что мы чувствуем себя подавленными и не способными удержаться на плаву. Кажется, что мы ничего не успеваем, слишком напряжены, отвлечены, недисциплинированны и вообще недостойны.

И со всем этим грузом приходиться заниматься важной работой.

И пытаться добиться высоких результатов.

Как же сосредоточиться и сделать нечто значимое, столкнувшись с хаосом и подавленностью?

Не буду утверждать, что это легко. Я сталкиваюсь с этим каждый день. Но я хочу сказать, что это возможно. И не только возможно, но и потрясающе — из-за хаоса и неопределенности значимость ваших достижений только повышается.

Давайте поговорим о том, как принять хаос, и о некоторых ключевых принципах борьбы с ним.

Как сконцентрироваться в хаосе

Я ощущаю стресс с самого утра, потому что мне всегда кажется, что я уже отстаю — у меня тысяча дел, и ни одно из них не было сделано, пока я спал!

В конце концов я решил принять это чувство и даже признать его признаком того, что я намеренно ступаю на территорию чего-то значимого и неопределенного. Это чувство означает, что я не в безопасности.

Я стараюсь начать день с медитации. Иногда делаю одну-две дополнительные практики. Во время медитации я стараюсь принять хаос и необходимость заняться делами и письмами, которые навалились на меня. Это идеально: я сижу с чувством неуверенности и подавленности и использую его в медитации.

Затем приступаю к работе. Я обращаю внимание, что хочу разобрать электронную почту и сообщения, прежде чем заняться значимой задачей, которую определил для себя еще накануне вечером. Часто я поддаюсь этому побуждению и удаляю кучу электронных писем и сообщений. Ничего страшного — иногда неуверенность застигает врасплох. Да и «расчистка стола» производит тонизирующий эффект.

Затем я настраиваюсь на то, чтобы выполнить значимую задачу. Иногда это сложно сделать из-за сохраняющегося ощущения хаоса. Почему мне нужно сосредотачиваться на чем-то одном, когда меня привлекают тысячи других дел?

Потому что я хочу добиться высоких результатов. Я напоминаю себе, почему это важно. Принимаю это сердцем, и укрепляю свое намерение разумом.

Затем убираю все лишнее и создаю пространство для концентрации.

И начинаю.

Добиться реальных улучшений

Как можно добиться улучшений, когда нужно сделать тысячи дел? Любое из них выглядит бессмысленным, потому что едва ли сдвинет всю массу обязанностей с мертвой точки. Иногда возникает ощущение, что мы просто бегаем по кругу или толчем воду в ступе — и не добиваемся никакого прогресса. А в то же время вокруг происходит так много всего.

Слушайте, я понял. Иногда вещи кажутся хаосом, рассеянностью. Со мной это тоже бывает.

Но существует такой секрет Полишинеля, как добиваться реальных улучшений: структурируйте все вокруг. Сопоставьте хотя бы одну сегодняшнюю задачу со своей миссией, и все пойдет, как надо.

Я делаю это примерно так: сегодняшняя задача -> цели на неделю -> цели на месяц -> цели на квартал -> видение на год -> моя миссия. Это означает, что сегодняшняя главная задача приведена в соответствие с целями на неделю (1-3 цели), которые приведены в соответствие с 3-5 целями на месяц и т. д. Если я делаю все (примерно) таким образом... дела складываются!

Конечно, вы все равно будете чувствовать себя растерянными, все равно будете чувствовать, будто толчете воду в ступе или будто вас сбило потоком воды. Это ощущение хаоса никуда не денется. Секрет заключается в том, что даже с этим непроходящим чувством вы по-прежнему можете сдвигать горы и создавать что-то значимое. Нужно только организовать все как следует.

Это не волшебство, хотя иногда и выглядит таковым. Бывает, проходит месяц, который казался сумасшедшим и бестолковым... а затем, в конце месяца, я делаю ежемесячный анализ, и меня шокирует, как хорошо дело сдвинулось с мертвой точки. Изумительно.

Ключевые принципы

Вот несколько ключевых принципов, которые необходимы, чтобы добиваться реальных улучшений, когда вы чувствуете себя подавленными:

Примите хаос. Это не проблема, просто ощущение, которое нам обычно не нравится. Научитесь относиться к нему как к условию для выполнения чего-то значимого. Или для жизни.

Немного расчистить стол — это нормально. Иногда, прежде чем взяться за важную задачу, вам хочется разобрать почту и сообщения. Ничего страшного. Сделайте это, ответьте на самые срочные, если сможете уложиться в 15-20 минут. Сбросить с плеч несколько забот, чтобы почувствовать себя немного более спокойно — неплохая идея. Только не посвящайте этому все свободное время.

Организуйте все свои дела. Поставьте цель хотя бы на этот месяц, но, может быть, и на год. Или даже дольше. Наметив цели на месяц, сформулируйте еженедельные цели, чтобы двигаться в этом направлении, а затем — ежедневную задачу по достижению этой еженедельной цели.

Затем сфокусируйтесь. Уберите все. Сосредоточьтесь на одной задаче, которая сделает этот день успешным. Достаточно одной задачи, но если вы осилите две или три, преклоняюсь, потому что вы бог.

Наблюдайте за волшебством. В конце каждой недели проверяйте, достигли ли вы целей. В конце месяца оценивайте, что было сделано. По-прежнему может казаться, что ничего особенного не происходит, но вполне возможно вы заметите, что дела идут весьма успешно.

Все это довольно просто, но нужно напоминать себе об этом, когда кажется, что все идет наперекосяк.

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