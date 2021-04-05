Как сдвигать горы, когда все идет наперекосяк

Иногда наша жизнь настолько беспорядочна, что мы чувствуем себя подавленными и не способными удержаться на плаву. Кажется, что мы ничего не успеваем, слишком напряжены, отвлечены, недисциплинированны и вообще недостойны.
И со всем этим грузом приходиться заниматься важной работой.
И пытаться добиться высоких результатов.
Как же сосредоточиться и сделать нечто значимое, столкнувшись с хаосом и подавленностью?
Не буду утверждать, что это легко. Я сталкиваюсь с этим каждый день. Но я хочу сказать, что это возможно. И не только возможно, но и потрясающе — из-за хаоса и неопределенности значимость ваших достижений только повышается.
Давайте поговорим о том, как принять хаос, и о некоторых ключевых принципах борьбы с ним.
Я ощущаю стресс с самого утра, потому что мне всегда кажется, что я уже отстаю — у меня тысяча дел, и ни одно из них не было сделано, пока я спал!
В конце концов я решил принять это чувство и даже признать его признаком того, что я намеренно ступаю на территорию чего-то значимого и неопределенного. Это чувство означает, что я не в безопасности.
Я стараюсь начать день с медитации. Иногда делаю одну-две дополнительные практики. Во время медитации я стараюсь принять хаос и необходимость заняться делами и письмами, которые навалились на меня. Это идеально: я сижу с чувством неуверенности и подавленности и использую его в медитации.
Затем приступаю к работе. Я обращаю внимание, что хочу разобрать электронную почту и сообщения, прежде чем заняться значимой задачей, которую определил для себя еще накануне вечером. Часто я поддаюсь этому побуждению и удаляю кучу электронных писем и сообщений. Ничего страшного — иногда неуверенность застигает врасплох. Да и «расчистка стола» производит тонизирующий эффект.
Затем я настраиваюсь на то, чтобы выполнить значимую задачу. Иногда это сложно сделать из-за сохраняющегося ощущения хаоса. Почему мне нужно сосредотачиваться на чем-то одном, когда меня привлекают тысячи других дел?
Потому что я хочу добиться высоких результатов. Я напоминаю себе, почему это важно. Принимаю это сердцем, и укрепляю свое намерение разумом.
Затем убираю все лишнее и создаю пространство для концентрации.
И начинаю.
Как можно добиться улучшений, когда нужно сделать тысячи дел? Любое из них выглядит бессмысленным, потому что едва ли сдвинет всю массу обязанностей с мертвой точки. Иногда возникает ощущение, что мы просто бегаем по кругу или толчем воду в ступе — и не добиваемся никакого прогресса. А в то же время вокруг происходит так много всего.
Слушайте, я понял. Иногда вещи кажутся хаосом, рассеянностью. Со мной это тоже бывает.
Но существует такой секрет Полишинеля, как добиваться реальных улучшений: структурируйте все вокруг. Сопоставьте хотя бы одну сегодняшнюю задачу со своей миссией, и все пойдет, как надо.
Я делаю это примерно так: сегодняшняя задача -> цели на неделю -> цели на месяц -> цели на квартал -> видение на год -> моя миссия. Это означает, что сегодняшняя главная задача приведена в соответствие с целями на неделю (1-3 цели), которые приведены в соответствие с 3-5 целями на месяц и т. д. Если я делаю все (примерно) таким образом... дела складываются!
Конечно, вы все равно будете чувствовать себя растерянными, все равно будете чувствовать, будто толчете воду в ступе или будто вас сбило потоком воды. Это ощущение хаоса никуда не денется. Секрет заключается в том, что даже с этим непроходящим чувством вы по-прежнему можете сдвигать горы и создавать что-то значимое. Нужно только организовать все как следует.
Это не волшебство, хотя иногда и выглядит таковым. Бывает, проходит месяц, который казался сумасшедшим и бестолковым... а затем, в конце месяца, я делаю ежемесячный анализ, и меня шокирует, как хорошо дело сдвинулось с мертвой точки. Изумительно.
Вот несколько ключевых принципов, которые необходимы, чтобы добиваться реальных улучшений, когда вы чувствуете себя подавленными:
Все это довольно просто, но нужно напоминать себе об этом, когда кажется, что все идет наперекосяк.