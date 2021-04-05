Зеленский заявил о подписании с Катаром 13 документов и двух коммерческих контрактов

Украина и Катар подписали в понедельник, 5 апреля, 13 важных документов и два коммерческих контракта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Рад подписанию 13 важных документов между Украиной и Катаром, а также двух коммерческих контрактов. Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества. Благодарен Эмиру Тамиму бин Хамад Аль Тани и премьер-министру, министру внутренних дел Халиду бин Халифе Аль Тани за гостеприимство», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе официального визита Зеленского в Катар украинская сторона намерена обсудить ряд экономических, энергетических и сельскохозяйственных проектов совместного сотрудничества. Анонсировалось, что совместные с Катаром проекты позволят увеличить инвестиции в Украине, создать дополнительные рабочие места, нарастить международную торговлю и усилить позиции на международных рынках.