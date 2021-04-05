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Чтобы попасть на Кипр украинцам придется сдавать два теста на коронавирус

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Чтобы попасть на Кипр украинцам придется сдавать два теста на коронавирус

Украина останется среди государств так называемой «красной группы», пассажирам из которой для приезда на Кипр необходимо проходить два теста на коронавирус. Об этом говорится в обновленном реестре деления стран в зависимости от складывающейся в них эпидемической обстановки, который министерство здравоохранения островного государства опубликовало в понедельник и который вступает в силу с 8 апреля.

В «красной группе» числятся 46 стран, включая Украину, Россию и Беларусь. Израиль и Дания были повышены в статусе и переведены из «красной» в «оранжевую группу», присоединившись к Португалии, Исландии и КНР (вместе с Гонконгом и Макао). Пассажиров из этих стран остров готов принимать лишь с одним анализом, пройденным в стране вылета не ранее, чем за 72 часа до отправки авиарейса. В свою очередь, статус Таиланда и Республики Корея был повышен до «зеленой группы», где уже находятся Австралия, Новая Зеландия, Саудовская Аравия и Сингапур. От тех, кто приезжает из этих стран, не требуется никаких документов об отсутствии у них коронавируса, однако власти острова могут их подвергнуть тестированию уже в кипрском аэропорту в выборочном порядке.

Для пассажиров из стран «красной группы», куда входит Украина, действуют следующие требования: чтобы избежать карантина, им необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета, пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет) и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив на нее результаты ПЦР-теста на английском языке.

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По прибытии на Кипр пассажирам из Украины и других стран этой группы придется повторно проходить тест на коронавирус и оплатить его из собственных средств. По информации СМИ, стоимость диагностического анализа в аэропорту Ларнаки составляет €30, а в аэропорту Пафоса — €32. Результаты этого теста будут переданы пассажиру в виде СМС-сообщения, которое должно поступить в течение трех часов после того, как он покинет аэропорт.

Министерство здравоохранения Республики Кипр еженедельно пересматривает категории стран. Из тех же государств, которые не входят в три указанные выше группы, на остров можно приезжать только отдельным категориям граждан, при этом им придется провести две недели в самоизоляции.

Кипр, коронавирус
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