ЦИК признала состоявшимися довыборы в Ивано-Франковской области

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала состоявшимися промежуточные выборы народного депутата на одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область).
«Очень непростые выборы состоялись», — цитирует главу ЦИК Олега Диденко пресс-служба Комиссии.
Отмечается, что 5 апреля после перерыва Центральная избирательная комиссия продолжила работу в режиме заседания, во время которого приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года«.
На заседании глава окружной избирательной комиссии ОИО № 87 огласил данные протокола и отчитался о работе комиссии. Отмечается, что у членов ЦИК возник ряд вопросов к докладу главы ОИК.
«Есть много сигналов о нарушениях, среди которых серьезное беспокойство вызывают установленные факты исчезновения избирательных бюллетеней. Призываем правоохранительные органы как можно быстрее провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности лиц, совершивших эти нарушения. В свою очередь ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу», — отметил глава ЦИК Олег Диденко.
Как сообщалось, на округе № 87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии «За будущее» Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%.
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