Пользователи Clubhouse смогут переводить деньги друг другу

Социальная сеть Clubhouse вводит функцию прямых платежей, разработанную совместно с платежной системой Stripe, об этом говорится в сообщении соцсети.
«С сегодняшнего дня все пользователи смогут совершать платежи, и мы будем внедрять эту функцию поэтапно, начиная с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать обратную связь, доработать функцию и внедрить ее в скором времени для всех», — сообщает Clubhouse.
Поясняется, что чтобы совершить платеж в приложении, тем пользователям, которым станет доступна эта функция, необходимо нажать команду «Отправить деньги», затем ввести нужную сумму. При первом использовании функции соцсеть запросит у пользователя данные о кредитной или дебетовой карте, с которой будет проводиться списание.
Отмечается также, что партнер Clubhouse, платежная система Stripe, будет взимать небольшую комиссию с отправителя платежа.
Clubhouse также анонсирует, что новая функция будет одной из многих других, которые позволят пользователям получать оплату напрямую через соцсеть.
Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в прошлом году, но приобрело особую популярность в минувшем феврале. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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