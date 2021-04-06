Украина исчерпала все возможности медицинской системы

Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 в Украине достигло максимума, возможности медицинской системы исчерпаны, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
«В медучреждениях пребывает более 47 тыс. больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом — до 67 тыс. Это предел — увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул», — сказал он.
При этом министр заявил, что количество заболевших и летальных случаев продолжает расти.
«Статистика достаточно грустная. В динамике если проанализировать количество смертельных случаев, то за минувшую неделю эта цифра составила 2,455 тыс. человек, что на 400 смертельных случаев больше, чем на предыдущей недели. Также выросло общее количество заболевших за неделю и составило 103,497 тыс. сообщений», — сказал он.
По словам министра, в «красной» зоне карантинных ограничений находится 11 областей. Общая загруженность коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях.
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