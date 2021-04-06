Лукашенко предложил позакрывать часть посольств Беларуси

Президент заявил, что в ряде государств «перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются»

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил оптимизировать дипломатические представительства страны в разных государствах. По его словам, «перспективы белорусского дипломатического присутствия в ряде стран не просматриваются», сообщает БелТА.

«Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни. В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются, — сказал Лукашенко. — Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой».

Он добавил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене.