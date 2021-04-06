Основатель Telegram Дуров стал самым богатым миллиардером ОАЭ

Проживающий в Дубае основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram россиянин Павел Дуров в новой версии ежегодного мирового рейтинга миллиардеров от Forbes возглавил список богатейших бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Состояние Дурова в рейтинге 2021 года оценивается в $17,2 млрд, что на $13,8 млрд больше, чем годом ранее. С таким результатом Дуров на $12,4 млрд обходит второго по богатству жителя ОАЭ, основателя владеющей торговыми сетями компании LuLu Group International Юсуффа Али. Состояние этого уроженца Индии оценивается Forbes в $4,8 млрд.
О решении переселиться в Дубай Дуров заявил в 2017 году. «Мне здесь нравится», — сказал он в интервью агентству Bloomberg, объяснив свой выбор отсутствием налогов в свободной экономической зоне Dubai Media City.
Отметим, что в случае включения Дурова в российскую часть списка Forbes 2021 года он занял бы только девятое место.
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