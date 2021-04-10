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Forbes исключил Дурова из числа арабских миллиардеров

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Forbes исключил Дурова из числа арабских миллиардеров

Журнал Forbes перестал учитывать создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова как миллиардера из Объединенных Арабских Эмиратов, теперь он включен в российский список.

В начале недели гражданин России и островного государства Сент-Китс и Невис Дуров возглавил рейтинг богатейших бизнесменов ОАЭ. Издание оценило его состояние в 17,2 миллиарда долларов. Однако теперь в списке эмиратских миллиардеров осталось четыре человека.

Среди россиян Дуров занял девятое место.

В мировом рейтинге Forbes Дуров поднялся на 112-е место. В 2020 году он занимал 565-е место, в 2019 году — 838-е место, а в 2018-м — 1394-е место.

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Telegram ранее в этом году привлек более миллиарда долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного публичного размещения (IPO) Telegram с десятипроцентным дисконтом к цене размещения акций.

ОАЭ, Павел Дуров, Forbes
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