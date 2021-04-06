НАБУ и САП снова пришли в Окружной админсуд – говорят о взятке

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикорупционной прокуратуры (САП) якобы разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении $100 тыс неправомерной выгоды.

«Указанные средства должны быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде г.Киева. Сейчас один из адвокатов задержан... Решается вопрос о задержании другого адвоката, а также сообщении о подозрении указанным лицам и избрании им меры предосторожности», — сообщается в Телеграм-канале САП во вторник.

В свою очередь, в НАБУ уточнили, что один из адвокатов «является близким родственником главы ОАСК».

Как сообщается в Телеграм-канале Нацагентства, адвокаты якобы обещали за $100 тыс и через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

В НАБУ и САП сообщили о проходящих обысках в помещении ОАСК и по месту жительства адвокатов, а также «в других помещениях, которыми пользуются указанные лица».

До этого сам глава ОАСК Павел Вовк сообщил о проведении в суде обысков сотрудниками НАБУ.

«Я понимаю, в это трудно поверить, но... в ОАСК снова обыски и снова НАБУ. Два проваленных уголовных дела — одно даже не довели до суда, второе — грозились передать в суд, но пока так и не удосужились. Плюс масса провокаций, тысячи новостей на лояльных ресурсах, угрозы, пустые обвинения. Всего этого оказалось мало для того, чтобы добиться своего и захватить суд. В итоге они пришли к нам снова», — написал судья, отметив, что ожидает новых громких обвинений.

«Ждем новый поток пиара и, конечно же, очередную фантастическую историю. Если в прошлый раз был „захват власти“, то в этот раз должно быть что-то еще более удивительное. Говорят, по закону жанра клоунады, каждая новая шутка должна быть смешнее предыдущей — иначе зрители устают и перестают хлопать», — написал Вовк.

Напомним, что это будет уже третье уголовное дело, которое НАБУ возбуждает в отношении ОАСК. Первое не было даже передано в суд. Сроки расследования второго в марте не были продлены Высшим антикоррупционным судом и его должны закрыть или передать в суд в ближайшее время.