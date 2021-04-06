Войти
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе
позиция
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе
Лукашенко предложил позакрывать часть посольств Беларуси
соседи
Лукашенко предложил позакрывать часть посольств Беларуси

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

НАБУ и САП снова пришли в Окружной админсуд – говорят о взятке

215
НАБУ и САП снова пришли в Окружной админсуд – говорят о взятке

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикорупционной прокуратуры (САП) якобы разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении $100 тыс неправомерной выгоды.

«Указанные средства должны быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде г.Киева. Сейчас один из адвокатов задержан... Решается вопрос о задержании другого адвоката, а также сообщении о подозрении указанным лицам и избрании им меры предосторожности», — сообщается в Телеграм-канале САП во вторник.

В свою очередь, в НАБУ уточнили, что один из адвокатов «является близким родственником главы ОАСК».

Как сообщается в Телеграм-канале Нацагентства, адвокаты якобы обещали за $100 тыс и через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

В НАБУ и САП сообщили о проходящих обысках в помещении ОАСК и по месту жительства адвокатов, а также «в других помещениях, которыми пользуются указанные лица».

До этого сам глава ОАСК Павел Вовк сообщил о проведении в суде обысков сотрудниками НАБУ.

«Я понимаю, в это трудно поверить, но... в ОАСК снова обыски и снова НАБУ. Два проваленных уголовных дела — одно даже не довели до суда, второе — грозились передать в суд, но пока так и не удосужились. Плюс масса провокаций, тысячи новостей на лояльных ресурсах, угрозы, пустые обвинения. Всего этого оказалось мало для того, чтобы добиться своего и захватить суд. В итоге они пришли к нам снова», — написал судья, отметив, что ожидает новых громких обвинений.

«Ждем новый поток пиара и, конечно же, очередную фантастическую историю. Если в прошлый раз был „захват власти“, то в этот раз должно быть что-то еще более удивительное. Говорят, по закону жанра клоунады, каждая новая шутка должна быть смешнее предыдущей — иначе зрители устают и перестают хлопать», — написал Вовк.

Читайте также: Генпрокурор сообщила о расследовании нескольких дел по закупке вакцины

Напомним, что это будет уже третье уголовное дело, которое НАБУ возбуждает в отношении ОАСК. Первое не было даже передано в суд. Сроки расследования второго в марте не были продлены Высшим антикоррупционным судом и его должны закрыть или передать в суд в ближайшее время.

НАБУ, ОАСК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 6 апреля 2021
Понедельник, 5 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как сдвигать горы, когда все идет наперекосяк

Иногда наша жизнь настолько беспорядочна, что мы чувствуем себя подавленными и не способными удержаться на плаву. Кажется, что мы ничего не успеваем, слишком напряжены, отвлечены, недисциплинированны и вообще недостойны. И со всем этим грузом приходиться заниматься важной работой. И пытаться добиться высоких результатов. Как же сосредоточиться и сделать нечто значимое, столкнувшись с хаосом и подавленностью?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016