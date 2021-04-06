Кравчук пока не знает, куда можно перенести ТКГ из Минска

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук поддержал перенос переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска. Однако пока нет конкретных предложений, где могли бы проходить переговоры.
Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала «Украина 24».
Украинский политик считает, что Беларусь ведет сложную борьбу с оппозицией, однако в этой борьбе использует непредвиденные методы, репрессии и вообще находится в сфере влияния России.
«(Беларусь, — ред.) не может быть площадкой для решения такого вопроса, который называется «борьба за мир», — сказал Кравчук.
Он добавил, что переговоры должны проходить на территории «нейтральной страны», однако относительно конкретного места пока ничего не известно.
По его мнению, такая страна должна «ни от кого не зависеть», чтобы создать условия для проведения встреч. Ею может стать одна из стран Европы.
«Это не проблема. Есть только проблема желания и согласования, и это будет основной вопрос для госпожи Хайди Грау (спецпредставитель ОБСЕ — ред.), поскольку она модератор и должна поддержать такие предложения и поставить вопрос на решение», — считает Кравчук.
Ранее Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять своих членов Трехсторонней контактной группы в Минск на переговоры.
При этом украинская делегация на фоне обострения на Донбассе созывает экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
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