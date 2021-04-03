Кравчук выставил условие участия украинской делегации в переговорах политической подгруппы ТКГ

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что представители украинской делегации не будут принимать участие в консультациях политической подгруппы, пока специальный представитель действующего председателя ОБСЕ и модератор в ТКГ Хайди Грау не добьётся исключения из переговоров осуждённой в Украине за терроризм «общественного эксперта» от ОРДО Майи Пироговой.
«Я обратился письменно к нашему модератору ОБСЕ пани Хайди Грау с просьбой, что такой человек (Майя Пирогова — Ред.) не может принимать участие в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров ... Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса. Наша делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
Кравчук добавил, что «не знает, появится ли Пирогова на следующем заседании политической рабочей подгруппы ТКГ, поскольку оппоненты украинской делегации (Россия, ОРДЛО — Ред.) сообщили, что Пирогова заболела и пока не может присутствовать на консультациях».
Ранее о невозможности вести консультации в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группе в присутствии общественного «эксперта» от ОРДО Майи Пироговой 16 марта сообщал представитель Украины в самой политической подгруппе ТКГ Андрей Костин, 3 марта спикер украинской делегации Алексей Арестович, 17 февраля представитель Донецка Сергей Гармаш.
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