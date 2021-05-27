Площадку для переговоров по Донбассу перенесут из Минска

Столица Беларуси больше не может быть местом переговоров Трехсторонней группы по Донбассу, заявил глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.

«У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — Минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что Киев обратится ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске новой площадке. В первую очередь обращение будет к ОБСЕ.