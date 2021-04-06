Зеленский подписал закон о выплате по 8 тысяч ФЛП в «красных» зонах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».
Как сообщает пресс-служба главы государства, документ был инициирован президентом для поддержки малого бизнеса и людей, вовлеченных в него, в условиях усиления карантина.
«Согласно закону, физические лица — предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в „красных зонах“, получат из государственного бюджета Украины единоразовую материальную выплату в размере 8000 гривен», — сказано в сообщении.
Кроме гарантированной государством помощи, ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.
Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг «Дия».
Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада приняла закон (проект № 5300) о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены остановить свою деятельность из-за карантинных ограничений в «красных» зонах, в частности о выплате в размере 8 тыс. грн из государственного бюджета.
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