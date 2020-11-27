Как именно Зеленский собирается спасать украинский бизнес

Накануне президент Владимир Зеленский внес в парламент три законопроекта, которые, по мнению главы государства, могут смягчить последствия усиленных мер карантина для малого бизнеса и граждан. Акцент в президентских инициативах делается на поддержку ФЛП и работников тех бизнесов, которые приостановили работу из-за карантина.

Что это за законопроекты?

Первый — это изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают определенные послабления преимущественно для малого бизнеса. Речь идет о списании налоговых долгов, а также, в частности, об освобождении от уплаты единого социального взноса и единого налога ФЛП первой группы.

Второй — о социальной поддержке. Здесь речь идет о финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и наиболее пострадавших бизнесов, которые вынуждены сокращать расходы на работников.

Третий — изменения в бюджет-2020, которыми предлагается профинансировать все предложенные в первых двух проектах меры из средств «антиковидного фонда».

В целом это уже не первые «антикоронавирусные пакеты» поддержки, которые вводит власть. Перед этим Рада делала три подхода для облегчения жизни бизнеса, оказавшегося на мели во ремя локдауна. Впрочем, те меры не слишком сильно выручили предпринимателей. Напряжение удалось снять лишь после смягчения карантина и возвращения бизнеса в рабочий режим. Сейчас на Украину надвигается новый локдаун, а первые его предвестники в форме «карантина выходного дня» уже нанесли первые удары.

8000 гривен от президента

Лишь через восемь месяцев после объявления карантина власти пошли на поддержку граждан и бизнеса с использованием не административных методы (запрет на проведение проверок, отмена уплаты части налогов), а финансовых. Президент Владимир Зеленский предлагает выдать материальную помощь, которая по его мнению «положительно повлияет на застрахованных лиц и субъектов хозяйствования». Речь идет о 8 тысячах гривен.

Единовременное пособие от государства получат наемные работники тех предприятий, работа которых была приостановлена. Если в результате введенных властями противоэпидемиологических мероприятий вы потеряли часть заработной платы, то можете претендовать на материальную помощь в сумме 8 тыс. грн.

Но есть условия, из-за которых получат помощь не все.

Первое ограничение — выплаты будут осуществляться исключительно для застрахованных лиц. То есть тех, кто трудоустроен официально. Уплата единого социального взноса (ЕСВ) у таких лиц должна была осуществляться полностью в течение III квартала 2020 года. Если в июле-сентябре вы не работали, или были трудоустроены неофициально — на помощь не рассчитывайте.

Второе ограничение касается специфики работы организации, в которой вы работаете. Правительство должно определить виды экономической деятельности, наемные работники которых получат помощь. Теоретически, это могут быть работники сферы обслуживания населения, ресторанного бизнеса, кинотеатров, или креативной индустрии, ограничения работы которых в выходные правительство ввело в начале ноября.

Третье ограничение касается рабочих, работающих по совместительству.

Напоследок, рассчитывать на помощь от государства не смогут те, кто в июле-сентябре получал ежемесячно в среднем более 30 тыс. грн заработной платы.

По 8 тыс. грн получат и физические лица-предприниматели, которые из-за карантина потеряли часть доходов. Как и в случае с наемными работниками предлагается целый комплекс ограничений, из-за которых единовременную материальную помощь получат далеко не все предприниматели.

Во-первых, ФЛП должно быть зарегистрировано как минимум за три месяца до вступления в силу предложенного Зеленским закона. Во-вторых, в этот же период предприниматель должен был полностью платить ЕСВ. В-третьих, вместе с занятием предпринимательской деятельностью такое лицо не должно было работала по найму. Кроме того, не получат помощь те, кто на дату вступления в силу закона прекратил свою деятельность.

Последнее, но важное ограничение касается специфики бизнеса. Получение 8 тыс. грн будет возможно только для тех видов экономической деятельности, которые определит правительство. При этом для предпринимателей такой вид деятельности должен быть основным.

Для получения единовременного пособия предприниматели и наемные работники должны написать заявление через государственный вебпортал электронных услуг (Дія), указав необходимые персональные данные и счет на который необходимо перечислить средства.

Поддержать граждан Зеленский предлагает и через выдачу средств непосредственно работодателям. Если последние сократили, или планируют сокращение рабочего времени работников (и соответственно уменьшают сумму их заработной платы), в том числе из-за простоя, то такие работодатели могут обратиться с просьбой о компенсации работнику недополученных средств. Но только в пределах 8 тыс. грн и при определенных условиях.

В июле-сентябре за таких работников должен быть уплачен ЕСВ и они не должны работать по совместительству. При этомсами работодатели должны работать не менее трех месяцев на дату вступления в силу закона и продолжать работать. Подать заявление на получение единовременного пособия для работников работодатель сможет в местный центр занятости.

Дополнительно бизнес получит средства на уплату ЕСВ за своих работников. Государство возместит средний размер уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев на каждого работника, при условиях, что работодатель не имел долгов по уплате ЕСВ, а его бизнес подпадает под установленные правительством виды экономической деятельности, которые имеют право на помощь. Для получения этих средств работодатель должен обратиться в налоговые органы.

Как Зеленский предлагает поддержать бизнес

Предложенные президентом Владимиром Зеленским и его командой изменения должны упростить жизнь предприятиям — преимущественно малому и микробизнесу — в вопросе уплаты налогов.

Последние изменения в Налоговый кодекс имеют нечто общее с налоговыми послаблениями, принятыми во время весеннего локдауна. В частности, в нем также говорится об освобождении ФЛП от уплаты ЕСВ. Однако на этот раз повезет не всем, а только самым маленьким предпринимателям, зарегистрированным на первой группе упрощенной системы налогообложения.

Такие налоговые каникулы должны длиться с декабря 2020 по май 2021 года. Это означает, что самые мелкие предприниматели смогут не платить 1100 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога за декабрь 2020 года, а в 2021 году в целом сэкономят 6600 грн на уплате ЕСВ и 1094,5 грн на уплате единого налога.

Кроме этого, в законопроекте есть несколько других предложений по налоговым долгов бизнеса и обычных граждан:

Предлагается втрое (с 1020 грн до 3060 грн) увеличить размер налогового долга, по которому налоговая не будет совершать мер взыскания (то есть не посылать налоговые требования и не будет открывать исполнительные производства).

Налоговый долг из всех налогов на сумму 3060 грн, который существовал у налогоплательщиков по состоянию на 1 ноября 2020 года, простят. Все открытые производства по взысканию этого долга закроют.

Для этого налогоплательщику даже не нужно будет писать какой-либо заявления — налоговая сделает списания автоматически. Однако такое прощение не будет касаться долга по налогам, которые возникают при импорте или экспорте товаров (то есть пошлин и НДС). По словам Зеленского, долги простят 4 миллионам украинцев.

Уплату налоговых долгов граждан и самозанятых лиц на сумму до 6800 грн (по состоянию на 1 декабря 2020 года), отложат до 29 декабря 2021 года. Для этого нужно будет написать заявление в налоговую по месту регистрации. В случае погашения долга в указанные сроки штрафные санкции и пеня применяться не будут.

Законопроектом также предлагается простить все штрафы и пени по налоговым долгам по любым налогам (кроме таможенных платежей), если их погасят течение 6 месяцев после вступления в силу этого документа. Прощать пени и штрафы предлагают только при условии, что у налогоплательщика не возникнет нового налогового долга. Не будут прощать штрафы и пени по налоговым долгам лицам, находящимся в процессе банкротства, а также банкам.

Изменениями в Налоговый кодекс предлагается также освободить от налогообложения материальную помощь, которую граждане и бизнес будут получать от государства в связи с карантином.

Кроме этого, законопроект обязывает налоговую вести Реестр получателей помощи по уплате ЕСВ, которую будут предоставлять в связи с карантином.

Предложенные президентом законопроекты вносят изменения в ранее принятые законы о поддержке бизнеса на период карантина. В частности, из них исчезают нормы, которыми запрещалось проводить проверки бизнеса на период ограничительных мероприятий. Зато Зеленский предлагает освободить предпринимателей, которые арендуют государственное или коммунальное имущество, от уплаты арендной платы. Если же договора аренды этого имущества закончатся во время карантина, то они будут автоматически продлены. Однако коснется это только тех бизнесов, деятельность которых была запрещена или приостановлена во время карантина.

Откуда возьмут деньги на выплаты?

Для того, чтобы профинансировать все социальные инициативы, которые Зеленский предлагает ввести в связи с карантином, предлагают использовать фонд противодействия коронавируса. Об этом говорится в третьем законопроекте, который внес в парламент президент. Этим документом расширяется перечень программ, на которые можно использовать деньги из Коронавирусная фонда, новыми карантинными инициативами главы государства.

Напомним, что Коронавирусный фонд в Украине создали в апреле 2020 во время секвестра бюджета. Его общий размер составлял 65,9 млрд. грн. В отличие от других государственных расходов, средства из фонда правительство могло распределять по своему усмотрению. Это сделали для того, чтобы не собирать Верховную Раду каждый раз, когда надо тратить деньги на неотложные нужды.

По последним данным Министерства финансов, по состоянию на 25 ноября из фонда уже потратили 62,1% средств — в общем 40,9 млрд. грн. То есть фактически на финансирование инициатив президента осталось еще 25 млрд грн.

Однако ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что по их программам в Коронавирусная фонде уже провели тендеры и осталось только подписать договоры, чтобы окончательно потратить деньги. Если предположить, что свои расходы из ковид-фонда МОЗ использует на все 100%, то на инициативы президента и остальные недофинансированные расходы останется около 14 млрд грн. Львиную долю из них составляют расходы на строительство и ремонт дорог — около 10 млрд грн, которые еще не использовал «Укравтодор».

Именно этих 10 млрд грн хватило бы, чтобы профинансировать выплаты единовременного пособия в 8 тыс. грн. Однако означает ли это, что президент частично отказался от «Большого строительства» ради спасения бизнеса и граждан от кризиса?

Ранее СМИ писали, что капитальные расходы, среди которых расходы на строительство и ремонт дорог, скорее всего не будут полностью профинансированы до конца этого года из-за бюджетного кризиса. Однако нехватка денег на «Большую стройку» означает, что под угрозой могут оказаться и новые инициативы президента, которыми эти расходы могут заменить.

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