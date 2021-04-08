США могут ввести новые санкции против управляющей Nord Stream 2 компании

Минюст США утвердил по крайней мере два новых пакета санкций против оператора строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, и ее управляющего директора Маттиаса Варнига, сообщает Politico со ссылкой на источник.

Это произошло еще в марте, однако санкции до сих пор не были введены и пока неясно, войдут ли Nord Stream 2 AG и Варниг в санкционный список, который администрация президента представит конгрессу в мае, пишет издание.

Politico также сообщает, что администрация президента США создаст отдельную должность спецпредставителя по вопросу строительства «Северного потока-2». Ее может занять Амос Хохштейн, который возглавлял отдел международных отношений в сфере энергетики и бюро энергоресурсов американского Госдепартамента в администрации Барака Обамы. Он, в частности, занимался борьбой с использованием энергетических ресурсов как рычагов политического давления.

Помимо этого Хохштейн входил в состав наблюдательного совета украинского «Нафтогаза».

Как пишет издание, назначение спецпредставителя по строительству трубопровода является знаком смещения фокуса Вашингтона в этом вопросе. Как сообщили Politico чиновники, в администрации согласны, что проект требует более пристального внимания, учитывая то, что он почти закончен.

Учреждение новой должности также проходит на фоне давления на администрацию со стороны конгресса, который требует наращивания санкций против «Северного потока-2». Несмотря на прессинг со стороны конгрессменов, а также угрожающие заявления госдепартамента и, в частности, госсекретаря Энтони Блинкена, администрация США медлит с введением новых ограничений, сообщил Politico источник. В качестве подтверждения он привел то, что пока не ясно, войдут ли одобренные Минюстом новые пакеты санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига в майский отчет Белого дома.

Первые санкции в отношении «Северного потока-2» США ввели еще в конце 2019 года. С тех пор санкции расширялись, в частности, с января этого года в силу вступили новые ограничения, касающиеся компаний, которые предоставляют проекту страховые и сертификационные услуги.