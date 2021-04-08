США могут ввести новые санкции против управляющей Nord Stream 2 компании

Минюст США утвердил по крайней мере два новых пакета санкций против оператора строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, и ее управляющего директора Маттиаса Варнига, сообщает Politico со ссылкой на источник.
Это произошло еще в марте, однако санкции до сих пор не были введены и пока неясно, войдут ли Nord Stream 2 AG и Варниг в санкционный список, который администрация президента представит конгрессу в мае, пишет издание.
Politico также сообщает, что администрация президента США создаст отдельную должность спецпредставителя по вопросу строительства «Северного потока-2». Ее может занять Амос Хохштейн, который возглавлял отдел международных отношений в сфере энергетики и бюро энергоресурсов американского Госдепартамента в администрации Барака Обамы. Он, в частности, занимался борьбой с использованием энергетических ресурсов как рычагов политического давления.
Помимо этого Хохштейн входил в состав наблюдательного совета украинского «Нафтогаза».
Как пишет издание, назначение спецпредставителя по строительству трубопровода является знаком смещения фокуса Вашингтона в этом вопросе. Как сообщили Politico чиновники, в администрации согласны, что проект требует более пристального внимания, учитывая то, что он почти закончен.
Учреждение новой должности также проходит на фоне давления на администрацию со стороны конгресса, который требует наращивания санкций против «Северного потока-2». Несмотря на прессинг со стороны конгрессменов, а также угрожающие заявления госдепартамента и, в частности, госсекретаря Энтони Блинкена, администрация США медлит с введением новых ограничений, сообщил Politico источник. В качестве подтверждения он привел то, что пока не ясно, войдут ли одобренные Минюстом новые пакеты санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига в майский отчет Белого дома.
Первые санкции в отношении «Северного потока-2» США ввели еще в конце 2019 года. С тех пор санкции расширялись, в частности, с января этого года в силу вступили новые ограничения, касающиеся компаний, которые предоставляют проекту страховые и сертификационные услуги.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016