Правозащитник назвал внутренние санкции убийством правосудия

За два месяца СНБО принято 5 решений о санкциях, в том числе в отношении граждан Украины.
«Такие решения в отношении украинцев и юридических лиц на подконтрольной правительству территории убивают правосудие как таковое и превращают право в хлам», — об этом в комментарии изданию «Закон и Бизнес» заявил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
«Санкции — это международно-правовой механизм политического характера, который применяется одним государством против другого, поскольку другого способа борьбы с его враждебным влиянием просто нет, — отметил он. — Что же касается своих граждан и юридических лиц, то есть различные механизмы привлечения к ответственности — от административных до уголовно-правовых».
Правозащитник называет это наказанием без доказанной вины.
«Просто и эффективно: назначить „преступников“ административным решением на основании Закона „О санкциях“ крайне сомнительного юридического качества. „Преступников“, потому что санкции имеют характер наказания за уголовное преступление», — пояснил Захаров.
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