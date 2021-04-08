Во Франции привили уже более 10 млн человек - это больше плана

Более 10 млн французов получили к настоящему моменту первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс во время посещения центра вакцинации в департаменте Валь-де-Марн (столичный регион Иль-де-Франс).

«Мы на неделю опередили поставленную цель по темпам вакцинации, — сказал Кастекс, которого цитируют местные СМИ. — Уже более 10 млн французов получили первую дозу вакцины».

Ранее власти Франции рассчитывали вакцинировать 10 млн французов к 15 апреля.