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Шанхай стал самым дорогим городом в мире для жизни миллионеров

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Шанхай стал самым дорогим городом в мире для жизни миллионеров

Китайский Шанхай занял первое место в глобальном отчете о благосостоянии и роскошном образе жизни Global Wealth and Lifestyle Report швейцарского банка Julius Baer, который специализируется на обслуживании и консультировании частных состоятельных клиентов. Глобальный отчет Julius Baer выпускает во второй раз — первый был в 2020 году. До этого с 2011 года такой же отчет и рейтинг составлялись только для азиатских стран.

Данные для отчета были собраны с июля по сентябрь 2020 года. Julius Baer проанализировал цены на 18 категорий люксовых товаров и услуг, которые покупают себе хайнеты (high-net-worth individuals), — как правило, к ним относят людей с состоянием более $1 млн без учета стоимости дома или квартиры, где они живут.

Для исследования были выбраны 25 мегаполисов в разных странах. По сравнению с первым глобальным отчетом список мегаполисов изменился. Из него были исключены Вена, Стамбул и Лос-Анджелес, а Рио-де-Жанейро был заменен на Сан-Паулу. Это было сделано, чтобы лучше отразить, где живут клиенты Julius Baer, говорится в отчете.

Категории люксовых товаров и услуг тоже изменились по сравнению с прошлым годом. Вместо персональных тренеров, свадебных банкетов, ботокса и фортепиано, теперь в корзине значатся велосипеды, беговые дорожки, медицинское страхование и технологический пакет (смартфон, планшет и компьютер), говорится в отчете Julius Baer.

В 2021 году Шанхай вытеснил с первого на третье место Гонконг. На втором месте — Токио, в пятерку самых дорогих мегаполисов также вошли Монако и Тайбэй. Самыми доступными для богатых людей городами оказались Сан-Паулу, Мумбаи, Мехико, Ванкувер и Йоханнесбург.

Для людей с высоким и сверхвысоким уровнем дохода самым дорогим регионом в мире остается Азия, что отчасти обусловлено быстрым восстановлению региона после пандемического кризиса, говорится в отчете.

Самым доступным для ведения роскошного образа жизни стал американский континент. В этом регионе по-прежнему самое дорогое здравоохранение, но доступные персональные технологии, поскольку в США базируются многие технологические гиганты, объясняет Julius Baer.

Вторым в рейтинге стал регион, объединяющий Европу, Ближний Восток и Африку, — он поменялся местами с Америкой. Рост цен в нем обусловлен преимущественно изменениями валютных курсов. Европейские валюты укрепились к доллару США, и жизнь в таких городах, как Цюрих, Париж и Лондон, стала дороже.

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Коллапс мирового туризма в 2020 году сильно повлиял на рейтинг, говорится в отчете. На фоне снижения турпотока пошатнулись позиции Бангкока и Сингапура, а также многих европейских городов. Но это не помешало Азии сохранить лидерство, а Европе выйти на второе место.

Шанхай, миллионеры, Julius Baer, Global Wealth and Lifestyle Report
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