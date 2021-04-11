Первый полет вертолета NASA на Марсе отложили из-за возможных неполадок

Первый полет вертолета-дрона Ingenuity («Изобретательность»), прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance («Настойчивость»), который должен был состояться в воскресенье, теперь планируется совершить на Красной планете не ранее 14 апреля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
По имеющимся данным, в пятницу возникли проблемы в ходе тестового запуска ротора вертолета. Испытание на скорость вращения несущего винта окончилось раньше, чем ожидалось, из-за полученного сигнала о возможных технических проблемах.
«Команда управления вертолетом изучает телеметрию с тем, чтобы понять, какие возникли проблемы», — сообщило агентство.
«Мы планируем попытку управляемого полета вертолета Ingenuity не ранее, чем в среду, 14 апреля», — говорится в сообщении NASA.
Вертолет-дрон Ingenuity был высажен с борта американского марсохода 4 апреля. За прошедшее время аппарат, пережив температуру в −90 градусов, успешно зарядил с помощью солнечной панели свой аккумулятор для предстоящего полета.
Высота первого полета, который продлится 20-30 секунд, составит около 3 метра. В ходе последующих планируется его поднимать до пяти метров.
Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.
Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.
Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.
Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.
Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.
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