В Кремле опровергли информацию о попытке Зеленского поговорить с Путиным

В последние дни запросов президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы», — сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, запрашивал ли Зеленский телефонный разговор с Путиным.

На вопрос о том, есть ли Владимиру Путину, сказать Зеленскому, Песков ответил, что есть — по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны на Донбассе.

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Президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины, сообщила ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Она не уточнила, когда был направлен запрос.

До этого советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в связи с обострением на Донбассе и после гибели четверых военных под Шумами пытался поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. Но такого разговора не состоялось.