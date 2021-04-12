В Армении для разных возрастных групп будут применять разные вакцины

В первое время российская вакцина «Спутник V» не будет применяться в Армении для граждан старшее 55 лет. Это следует из инструкций по применению вакцин, о которых сообщила министр здравоохранения страны Анаит Аванесян, передает News.am.
Страна закупила для вакцинации от коронавируса препараты британско-шведской AstraZeneca и «Спутник V» партиями 24 тыс. и 15 тыс. соответственно. Вакцинацию планируется начать в ближайшие дни.
«Вакциной „Спутник V“ на первом этапе будут привиты медработники в возрасте 18–54 лет, хронические больные в возрасте до 54 лет, жители и сотрудники центров социальной опеки до 55 лет», — сказала Аванесян.
Другой поступившей в страну вакциной — AstraZeneca — будут прививать лиц старше 55 лет. Ее смогут получить люди 65 лет и старше, медперсонал, сотрудники центров соцпомощи от 55 лет и старше, а также люди от 55 лет, страдающие хроническими заболеваниями.
При этом Аванесян уточнила, что, когда появятся новые партии вакцины «Спутник V», этим препаратом можно будет вакцинировать также людей старше 65 лет. С чем связано нынешнее ограничение, министр не уточнила.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стране нужны миллионы доз вакцины от COVID-19.
По данным Минздрава Армении, на 11 апреля в стране подтверждено более 203 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из заразившихся более 182 тыс. человек выздоровели и 3,7 тыс. умерли. За последние сутки в стране выявили 510 новых случаев коронавируса.
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