Дальнейшую судьбу карантина в Киеве решат в среду

Решение о продлении ограничительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19 в Киеве будет приниматься на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в среду, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В среду, 14 апреля, пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах по карантинным ограничениям в Киеве», — сказал Кличко на брифинге в понедельник.

При этом он заверил, что власти города при принятии соответствующих решений будут опираться на текущую эпидемиологическую ситуацию.

Как сообщалось, с 5 по 16 апреля в столице усилили карантинные ограничения. В городе не работают школы и детские сады, а общественный транспорт доступен только для обеспечения сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые могут воспользоваться им при наличии спецпропуска. Кличко ранее заявлял, что карантинные ограничения могут продлить до 10 мая, если для этого будут необходимые основания.