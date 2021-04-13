Украина поднялась на шесть позиций в рейтинге паспортов мира

Компания Henley & Partners обнародовала новые данные Индекса паспортов мира на II квартал.

Японский паспорт по-прежнему занимает первое место в Индексе, которое означает, что японским гражданам открыты границы 193 стран мира, несмотря на действующий запрет на въезд иностранных граждан на территорию Японии. На втором месте — сингапурский паспорт, который открывает возможность для безвизовых путешествий по 192 странам мира. На третьем месте — Германия и Южная Корея (191).

Украина поднялась в рейтинге на шесть позиций и занимает 35-е место с возможностью путешествовать без визы или с визой по прибытии в 136 стран мира. В период с января по март 2021 года Украина заключила безвизовые соглашения с Арубой, Кюрасао, Гренадой, Сен-Мартеном и Карибскими Нидерландами.

Несмотря на то, что после вспышки Covid-19 в Индексе было очень мало изменений, некоторые из стран все же продемонстрировали выдающиеся результаты за последнее десятилетие. Во втором квартале 2021 года Китай поднялся сразу на 22 позиции — с 90-го места с возможностью путешествовать по сорока странам мира до 68-го места и доступом к 77 странам мира. Еще одна страна, показавшая самые впечатляющие результаты с 2011 года — ОАЭ — переместились с 65-го на 15-е место. ОАЭ ведут активные дипломатические переговоры со странами по всему миру. С паспортом ОАЭ можно путешествовать по 174 направлениям без визы или с визой по прибытии.