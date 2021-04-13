Зеленский не заинтересован в передаче судебной системы в руки Запада, - политолог

Грантовые структуры хотят добиться от президента Владимира Зеленского ликвидации Окружного админсуда Киева. Именно с этим связаны постоянные обращения к главе государству с требованием вмешаться в конфликт между ОАСК и НАБУ на стороне НАБУ. В то же время сам президент не заинтересован в передаче судебной системы в руки западных партнеров.

Так считает политический консультант, директор Украинского института политики

Руслан Бортник.

«Политическое решение президента — самый простой для них путь. Кроме того, президента пытаются поставить перед выбором — ты с нами и теми силами, которые стоят за нами, или ты с судейским корпусом Украины, который стоит за ОАСК», — полагает эксперт.

Повышенное внимание грантовых структур и НАБУ именно к данному суду, по мнению политолога, вовсе не случайно.

«Этот суд принимает решения, регулирующие политику, касающиеся управления судебной системой, и так далее. Хотя в судебной иерархии ОАСК суд среднего порядка, но реально сегодня его влияние находиться на уровне где-то Верховного суда. Именно поэтому за этот суд настолько ожесточенно борются», — полагает он.

Он не исключает, что Зеленский в результате поддаться давлению, ликвидирует ОАСК и передаст право формировать новый административный суд грантовым структурам и иностранцам. Однако, полагает эксперт, Зеленский в этом вовсе не заинтересован.

«Исключить такой вариант нельзя, но все же мне кажется, что президент заинтересован сохранить свое влияние и свой суверенитет. Конечно, если давление Запада будет беспрецедентным, президент вынужден будет идти с ними на какие-то компромиссы. Но сейчас, и судя по тому же съезду судей, который недавно прошел, видно, что Офис президента пытается все же играть в самостоятельную игру и сохранить влияние на судебную систему. Он не спешит передавать ее в руки наших западных партнеров», — заявил Руслан Бортник.

Напомним, 6 апреля НАБУ и САП заявили о разоблачении двух адвокатов, которые якобы обещали за 100 тыс. долл. США через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Одним из задержанных является брат председателя Окружного административного суда Киева Юрий Зонтов.

Это уже третье за последнее время дело, которое НАБУ инициирует против ОАСК.

После этого глава ОАСК Павел Вовк у себя в Фейсбук написал о том, что «как и во всех предыдущих „громких“ делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», назвав НАБУ «цирковым правонарушающим органом».

В свою очередь сразу несколько известных активистов обратились к президенту Владимиру Зеленскому вмешаться в ситуацию на стороне НАБУ.