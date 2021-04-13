В Кремле прокомментировали заявление стран G7 о перемещении российских войск

Москва уже дала все объяснения, касающиеся перемещения войск возле границ Украины и ситуации на Донбассе. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление внешнеполитических ведомств стран «семерки» и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором выражена обеспокоенность продолжающимся наращиванием российских войск на границе с Украиной.

«Все объяснения нами уже были даны — и насчет перемещения наших вооруженных сил на нашей собственной территории, и насчет того, что мы не представляем ни для кого угрозу, и относительно того, что следует призвать вооруженные силы Украины к тому, чтобы они отказались от провокационных действий», — сказал Песков.

Он заявил, что Кремль не получал никаких обращений по этой теме от стран G7 по дипканалам, «это нужно в МИД спрашивать». Отвечая на вопрос, планируются ли новые контакты с кем-либо из лидеров государств «семерки», Песков сказал: «Если таковые последуют, мы вам сообщим».