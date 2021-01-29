Рада поддержала выплату компенсаций тем, кто использует электроотопление

На заседании Верховной Рады 29 января депутаты поддержали изменения в Госбюджет, предусматривающие выделение 1,4 миллиарда гривен компенсаций для граждан с электротоплением.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Так, в связи с повышением тарифов, из госбюджета будет выделено 1,4 млрд грн на компенсации затрат гражданам, пользующимся электрическим отоплением.
«Компенсации будут выплачивать тем, чьи дома не газифицированы, не подключены к централизованному газоснабжению, и кто обогревает их с помощью электроотопительных установок, — отмечают у президента. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа».
В свою очередь спикер ВР Дмитрий Разумков надеется, что закон будет опубликован 30 января, в субботу.
«Вчера поступил в ВР правительственный законопроект, связанный с тем, чтобы улучшить условия существования наших граждан и дать возможность уже с 1 февраля выплачивать компенсации ... Сегодня Верховная Рада уже его проголосовала. Сейчас он готовится на подпись, я его подпишу и направлю президенту. Надеюсь, президент также сможет подписать его оперативно, и завтра он будет опубликован », - сказал спикер на брифинге в пятницу.
Напомним, 27 января правительство утвердило решение о введении компенсации за повышение тарифов для тех украинцев, у кого установлено электроотопление.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.
Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп / кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн / кВт.ч.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016