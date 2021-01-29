Рада поддержала выплату компенсаций тем, кто использует электроотопление

На заседании Верховной Рады 29 января депутаты поддержали изменения в Госбюджет, предусматривающие выделение 1,4 миллиарда гривен компенсаций для граждан с электротоплением.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Так, в связи с повышением тарифов, из госбюджета будет выделено 1,4 млрд грн на компенсации затрат гражданам, пользующимся электрическим отоплением.

«Компенсации будут выплачивать тем, чьи дома не газифицированы, не подключены к централизованному газоснабжению, и кто обогревает их с помощью электроотопительных установок, — отмечают у президента. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа».

В свою очередь спикер ВР Дмитрий Разумков надеется, что закон будет опубликован 30 января, в субботу.

«Вчера поступил в ВР правительственный законопроект, связанный с тем, чтобы улучшить условия существования наших граждан и дать возможность уже с 1 февраля выплачивать компенсации ... Сегодня Верховная Рада уже его проголосовала. Сейчас он готовится на подпись, я его подпишу и направлю президенту. Надеюсь, президент также сможет подписать его оперативно, и завтра он будет опубликован », - сказал спикер на брифинге в пятницу.

Напомним, 27 января правительство утвердило решение о введении компенсации за повышение тарифов для тех украинцев, у кого установлено электроотопление.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп / кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн / кВт.ч.