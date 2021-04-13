Байден поговорил с Путиным про Украину и предложил личную встречу

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом, сообщил Белый дом.

«Президент озвучил нашу озабоченность внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность», — говорится в заявлении Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», — отмечается в документе.

Как рассказали в Белом доме, Байден также подтвердил свою цель — построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США.

«Байден предложил в ближайшие месяцы провести встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией», — сообщили в администрации президента США.