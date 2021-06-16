Путин и Байден обсуждали Украину и урегулирование на Донбассе

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили Украину.

Об этом заявил на брифинге Путин.

Первый вопрос, который задали президенту РФ на пресс-конференции после встречи с Байденом, касалось Украины.

«По поводу вступления Украины в НАТО... Эта тема затрагивалась „мазком“. И здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — заявил Владимир Путин.

Он также отметил, что Джо Байден согласился с тем, что в основе урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины должны лежать Минские соглашения.

«Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США.

Он отметил, что Российская Федерация не планирует брать никаких дополнительных обязательства касающихся Украины, кроме «помощи» в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Что касается обязательств по поводу Украины, то у нас обязательство только одно — способствовать реализации Минских соглашений. И если украинская сторона готова к этому, мы пойдём по этому пути. Без всякого сомнения», — заявил Путин на брифинге в Женеве.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что на переговорах с американским коллегой Джо Байденом в целом не было никакой враждебности и они договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы — в Москву и Вашингтон.

«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон — российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен», — сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ — США в Женеве.

Он уточнил, что послы «возвращаются к месту своей службы».

Путин поделился и своим впечатлением о президенте США Джо Байдене. По словам российского лидера, это человек — очень конструктивный, взвешенный и опытный собеседник.

«Если бы вы меня спросили о том, каков собеседник и партнер президент Байден, я могу сказать, что он очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно», — сказал Путин, отвечая на вопросы по итогам саммита.