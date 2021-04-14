Австрия готова стать площадкой для встречи Байдена и Путина

Австрия всегда готова стать площадкой для переговоров на высшем уровне, сообщили «РИА Новости» в МИД страны, комментируя возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран», — сказали в министерстве.

Там добавили, что Австрия всегда доступна «для переговоров на высоком уровне любого рода». Так, в ее столице Вене традиционно проводятся российско-американские переговоры по контролю над вооружениями.

Байден и Путин ранее провели телефонные переговоры, в ходе которых президент США предложил российскому лидеру встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.

В ходе телефонных переговоров Байден также четко заявил, что США будут тверды в защите своих национальных интересов, в том числе в вопросах хакерских атак и вмешательства в выборы, а также заверил Путина, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Украины, сообщила пресс-служба Белого дома. В Кремле рассказали, что лидеры государств обменялись мнениями по ситуации в Украине. Помимо этого, лидеры обсудили контроль над вооружениями, ситуацию в Афганистане, иранскую ядерную программу, а также глобальное изменение климата.