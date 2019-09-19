Верховная Рада утвердила нового главу Фонда госимущества

Верховная Рада поддержала кандидатуру Дмитрия Сенниченко на должность главы Фонда государственного имущества Украины.

Как передает «Интерфакс-Украина», за такое решение на заседании в четверг проголосовали 238 народных депутатов.

Сенниченко до недавнего времени работал в Фонде «Евразия», был директором по недвижимости и инфраструктуре национального почтового оператора «Укрпошта», а до этого — генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине.

В его послужном списке также должность директора украинского бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), работа в парламенте и офисе премьер-министра, а также должность главного экономиста Нацбанка Украины и проект-координатора Sumitomo.

Сенниченко также является членом наблюдательного совета электронной системы государственных торгов «ProZorro.Продажи».