Блинкен и Столтенберг высказались за продолжение оказания поддержки Украине по линии НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи в Брюсселе отметили необходимость продолжения поддержки Украины со стороны альянса. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента.

«Стороны обсудили срочную необходимость прекращения агрессивного военного строительства России вдоль границ с Украиной и в Крыму. Госсекретарь и генсек согласились в том, что НАТО необходимо продолжать оказывать поддержку Украине», — отмечается в тексте.

Блинкен и Столтенберг также рассмотрели будущее коллективных сил в Афганистане.

Ситуация на Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. При этом появились сообщения о стягивании к границе с Украиной российских войск.