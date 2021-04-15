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В Алуште воду теперь будут подавать по 5 часов в день

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В Алуште воду теперь будут подавать по 5 часов в день

Подача воды в Алуштинском регионе Крыма для населения со следующей недели сокращается до пяти часов в сутки, чтобы сохранить ее для санаториев, пансионатов и отелей на лето, сообщила глава российской администрации города Галина Огнева.

«Мы переходим уже на более серьезный график водоснабжения. Для жителей будет уменьшена подача воды до пяти часов (в сутки). Но при этом в санаториях и пансионатах вода будет», — сказала Огнева журналистам, добавив, что это позволит не ограничивать водоснабжение пансионатов, отелей и санаториев в курортный сезон.

На данный момент в Алуште введен график подачи воды по пять часов утром и вечером (с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00) из-за малого притока в основное для снабжения города Изобильненское водохранилище.

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Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после аннексии Крыма Россией подача воды по каналу была полностью прекращена. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.

вода, Алушта
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