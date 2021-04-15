Данилов сообщил о стремительном росте числа российских фейков

Обострение на Донбассе и попытки эскалации конфликта с российской стороны привели к тому, что количество антиукраинских фейков растет в геометрической прогрессии. Поэтому СМИ должны распространять только проверенную информацию из надежных источников.
Об этом в своем Facebook заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, все антиукраинские нарративы, которые появляются в СМИ, тщательно спланированы и управляются с территории России. В них используется «черная» пропаганда, откровенные выдумки и ложь.
«Весь этот информационный терроризм, информационная „пандемия“ преследует единственную цель — повлиять на нашу способность противостоять российской агрессии, создать параллельную информационную реальность. Способствует этому и „пятая колонна“ внутри нашего государства», — отметил Данилов.
Он подчеркнул, что платформой для распространения дезинформации стали социальные сети и мессенджеры.
«К сожалению, распространению фейков иногда бессознательно способствуют и сами СМИ, отчасти не проверяя достоверность полученных данных. С попыткой эскалации российской гибридной агрессии на Востоке Украины в геометрической прогрессии выросло количество фейков и попыток манипулирования сознанием людей», — сказал секретарь СНБО.
Данилов обратился к украинским СМИ и попросил взвешенно и максимально точно подавать информацию в период активизации российской пропаганды.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет заседание СНБО, на котором обсудят обострение на Донбассе и новые санкции.
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