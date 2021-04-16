В Китае впервые использовали цифровой юань для свершения покупки

Цифровой юань впервые был использован в Китае для покупки билета на самолет. Как сообщает в пятницу информационный ресурс «Пэнпай», соответствующую форму платежей начала принимать в Шанхае авиакомпания Spring Airlines.
Первый билет, оплаченный цифровым юанем, на сумму 560 юаней (около $86) был приобретен на рейс по маршруту Шанхай-Шэньчжэнь, что положило начало использованию китайской криптовалюты в сфере гражданской авиации.
Приобрести билет на самолет с использованием цифрового юаня можно через официальное мобильное приложение авиакомпании Spring Airlines. При его покупке в разделе «Варианты оплаты» теперь доступна опция платежа с помощью цифрового юаня.
Китай является одним из мировых лидеров в разработке собственной цифровой валюты, которая может быть доступна для использования даже без сотового сигнала и выхода в интернет. В августе прошлого года Народный банк Китая сообщил о том, что КНР проводит внутреннее закрытое тестирование цифрового юаня в различных городах, однако точного графика его выпуска пока нет.
С конца 2019 года цифровой юань тестировался в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду, Пекин и новой экономической зоне Сюнъань недалеко от Пекина. В октябре 2020 года к ним были добавлены города Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао, Далянь и провинция Хайнань.
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