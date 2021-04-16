Зеленский заявил, что война на Донбассе сделала его более жестким политиком

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента вступления в должность стал более жестким политиком, поскольку пытается прекратить войну на Донбассе.
«Когда пытаешься прекратить войну, которая унесла уже около 14 тысяч жизней, то, действительно, становишься жестче. Но это от уверенности: можно установить мир, можно вернуть нормальную демократическую жизнь, можно не допустить ухудшения ситуации в нашем регионе и расширения войны», — заявил Зеленский итальянскому изданию La Repubblica, отвечая на вопрос, что сделало его более «милитаристским» президентом.
По словам Зеленского, интервью которого обнародовал Офис президента, для достижения мира в Донбассе необходимы «реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами».
Президент подчеркнул, что Киев соблюдает эти принципы. «Главное, чтобы Россия делала то же самое», — добавил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016