Зеленский заявил, что война на Донбассе сделала его более жестким политиком

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента вступления в должность стал более жестким политиком, поскольку пытается прекратить войну на Донбассе.

«Когда пытаешься прекратить войну, которая унесла уже около 14 тысяч жизней, то, действительно, становишься жестче. Но это от уверенности: можно установить мир, можно вернуть нормальную демократическую жизнь, можно не допустить ухудшения ситуации в нашем регионе и расширения войны», — заявил Зеленский итальянскому изданию La Repubblica, отвечая на вопрос, что сделало его более «милитаристским» президентом.

По словам Зеленского, интервью которого обнародовал Офис президента, для достижения мира в Донбассе необходимы «реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами».

Президент подчеркнул, что Киев соблюдает эти принципы. «Главное, чтобы Россия делала то же самое», — добавил он.