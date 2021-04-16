Зеленский заявил о готовности обсудить ситуацию на Донбассе в формате «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настроен на разговор со всеми лидерами «нормандского формата» по урегулированию конфликта на Донбассе, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я настроен, чтобы мы все вчетвером подключились. Вопрос ситуации по безопасности на востоке Украины и деоккупация наших территорий. Именно такие вопросы решаются на встречах „Н-4“ („нормандский формат“ — ред.), где вопросы решают четыре лидера», — заявил Зеленский в ходе общения с журналистами в Париже.

По его словам, на 19 апреля намечена встреча советников лидеров нормандской четверки. После ее президент рассчитывает на восстановление режима прекращения огня на Донбассе.

«19-го числа этого месяца будет заседание советников лидеров Нормандской четверки, будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры, это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, что будут сделаны немецко-французской стороной кластеры, сейчас с дополнениями Украины, рассматривается также РФ. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам, с чем согласны, с чем нет», — сказал Зеленский на брифинге по результатам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в пятницу.

По его словам, это будет представлять собой «пошаговое выполнение Минских соглашений».

«После заседания советников мы ожидаем четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе», — также сказал Зеленский.

Он также сообщил, что обсудил с Меркель и Макроном вопрос безопасности на Донбассе и членство Украины в ЕС и НАТО.

Зеленский также охарактеризовал отношения с президентом Эммануэлем Макроном как теплые, «теплее погоды». Украинский лидер благодарен французскому коллеге за такие отношения.

«Я сегодня с удовольствием приехал с рабочим визитом во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Благодарен ему, у нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения. Это началось еще с того времени, когда он поддержал, и мы познакомились после первого тура. Я еще не был президентом, но он поддержал меня и поддержал Украину», — заявил Зеленский на брифинге в Елисейском дворце.