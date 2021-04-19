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Евросоюз призвал Россию отвести войска от границы с Украиной

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Евросоюз призвал Россию отвести войска от границы с Украиной

Евросоюз полагает, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и призывает Россию отвести войска от границы. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в видеообращении перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС.

«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной, — сказал он. — Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции, — Ред.) изложить нашим министрам ситуацию на границе с Россией».

Он также отметил, что в отношениях между Европейским союзом и Россией продолжается рост напряженности.

«Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах», — сказал он.

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Кроме того, Боррель уточнил, что в ходе данной видеоконференции главы МИД стран Евросоюза проведут обсуждение высылки российских дипломатов из Чехии.

Россия, ЕС, Донбасс
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