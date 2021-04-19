Немецкие политики призвали остановить «Северный поток – 2» в случае обострения ситуации на Донбассе

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке Украины. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии переговоров по видеосвязи министров иностранных дел стран ЕС.

Немецкий политик считает, что Евросоюз должен направить Москве «недвусмысленный сигнал». «Если ситуация на востоке Украины обострится, то „Северного потока — 2“ больше нельзя будет придерживаться», — полагает Вебер. Он напомнил, что РФ причастна к кибератакам, кампании по дезинформации, а также назвал ее действия реальной угрозой для ЕС и Запада.

В свою очередь зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф в интервью газете Passauer Neue Presse высказал мнение, что Москва создает условия для военного вмешательства в ситуацию на Донбассе. В связи с этим он считает необходимым расширение санкций против РФ в таком случае. «Тогда проект газопровода „Северный поток — 2“ должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно», — сказал политик.

Отношения с Россией обсуждаются в понедельник на видеоконференции министров иностранных дел ЕС. Переговоры носят неформальный характер.