Немецкие политики призвали остановить «Северный поток – 2» в случае обострения ситуации на Донбассе

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке Украины. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии переговоров по видеосвязи министров иностранных дел стран ЕС.
Немецкий политик считает, что Евросоюз должен направить Москве «недвусмысленный сигнал». «Если ситуация на востоке Украины обострится, то „Северного потока — 2“ больше нельзя будет придерживаться», — полагает Вебер. Он напомнил, что РФ причастна к кибератакам, кампании по дезинформации, а также назвал ее действия реальной угрозой для ЕС и Запада.
В свою очередь зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф в интервью газете Passauer Neue Presse высказал мнение, что Москва создает условия для военного вмешательства в ситуацию на Донбассе. В связи с этим он считает необходимым расширение санкций против РФ в таком случае. «Тогда проект газопровода „Северный поток — 2“ должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно», — сказал политик.
Отношения с Россией обсуждаются в понедельник на видеоконференции министров иностранных дел ЕС. Переговоры носят неформальный характер.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016