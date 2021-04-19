Принц Гарри задержится в Великобритании после похорон деда

СМИ узнали, что герцог Сассекский Гарри забронировал билет на рейс в США после 21 апреля — это может означать, что он останется в Великобритании на 95-летний юбилей своей бабушки Елизаветы II.

Как сообщает Daily Mail, планы принца изменились после двухчасовых переговоров с братом Уильямом и отцом Чарльзом после похорон принца Филиппа в субботу, 17 апреля. Вероятно, семья решила, что Гарри обязан присутствовать на дне рождения Елизаветы II, который она впервые за многие годы будет отмечать без своего мужа.

Собеседники издания подтвердили, что Гарри принял решение задержаться в Великобритании и воссоединиться с беременной женой Меган Маркл и двухлетним сыном Арчи, оставшимися в Калифорнии, позже, чем планировалось.

После прибытия в Великобританию на похороны дедушки, герцог Сассекский находился на карантине в резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре. По правилам карантинный режим должен соблюдаться в течение 10 дней, но скорбящие могут рассчитывать на исключение.

Проведя всего пять дней взаперти, Гарри отправился на церемонию, чтобы быть рядом с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон в минуту скорби. Позже Уильям, Гарри и Чарльз удалились подальше от камер в Виндзорский замок для беседы — впервые после громкого интервью Меган и Гарри, которое они дали Опре Уинфри в марте.

СМИ подметили, что публичная встреча «фирмы» с Гарри была прохладной: герцог Кембриджский Уильям шел чуть впереди брата, когда они ступили в часовню святого Георгия в Виндзоре. Внутри оставалась «морозная» атмосфера: Уильям сидел с Кейт прямо напротив Гарри, но оба они ни разу не посмотрели друг на друга. Свидетели также сообщили, что Уильям попросил Питера Филлипса (сын принцессы Анны) встать между ним и Гарри в похоронном кортеже.

Ожидается, что следующая встреча Уильяма с младшим братом состоится летом, на открытии памятника принцессе Диане в Кенсингтонском дворце. По сведениям источников, церемония назначена на 1 июля — день рождения Дианы Спенсер, которой могло бы исполниться 60 лет.

«Фирмой» королевскую семью назвала Меган Маркл в интервью Опре Уинфри в марте 2021 года, после чего общество живо заинтересовалось этим термином. Прозвище возникло более 80 лет назад, когда Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы жениться с разведенной американкой Уоллис Симпсон. Предположительно, именно король Георг VI назвал семью именно так. Другая теория гласит, что прозвище придумал принц Филипп. Так или иначе, оно прижилось.

Теперь «Фирмой» или «Monarchy PLC» называют верхушку монархии — старших членов королевской семьи. В нее входят Елизавета II, ее дети Чарльз, Анна и Эдвард, а также супруги Анны и Эдварда и герцог с герцогиней Кембриджские. Покойный принц Филипп вышел из «фирмы» в 2017 году «на пенсию» и лишь изредка присутствовал на встречах. Состояние «фирмы» оценивают в $28 млрд.