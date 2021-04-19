Минфин рассчитывает получить транш МВФ в сентябре

Министерство финансов Украины рассчитывает на окончание переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) в июле и выделение транша в сентябре этого года, сообщил глава министерства Сергей Марченко.

«Это (сентябрь — Ред.) — хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в данном случае оптимистом», — сказал он в интервью интернет-изданию Lb.ua.

По словам Марченко, Украина не может себе позволить значительное расширение дефицита госбюджета.

«После подписания меморандума мы дали согласие на то, что в 2022 году у нас дефицит будет 3,5%. Мы уже подготовили бюджетную декларацию, где фигурирует дефицит в 3,5%. И конечно, если бы у нас были диверсифицированы источники покрытия дефицита, то можно было бы ставить вопрос о большем дефиците», — добавил министр.

«Некоторые страны расширяют дефициты, некоторые сужают... Мы, к сожалению, не можем позволить существенное влияние фискальной роли государства на экономику — то, что могут позволить себе США или страны ЕС. Наши источники заимствований, к сожалению, достаточно ограничены — все зависит от того, есть программа с МВФ или нет, есть ли ВБ или нет, есть ли макрофин от ЕС или нет», — отметил он.