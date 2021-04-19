Литва призвала Евросоюз помочь Украине в проведении реформ

Власти Литвы считают, что Брюссель должен активнее помогать Киеву в проведении реформ на пути евроинтеграции. Об этом заявил в понедельник глава МИД балтийской страны Габриэлюс Ландсбергис по итогам видеоконференции министров иностранных дел ЕС.

«Важно обеспечить устойчивость проводимых Украиной реформ, особенно в укреплении устоев правового государства. На этом пути ЕС должен взять на себя инициативу по углублению интеграции, помощи реформам в сфере борьбы с коррупцией и совершенствования судебной системы», — сказал он.

Ландсбергис сообщил, что пригласил представителей стран — членов ЕС и институтов сообщества принять участие в конференции, посвященной проводимым Украиной реформам. По его словам, она запланирована на 7-8 июля в Вильнюсе.