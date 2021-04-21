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В Украине нельзя обжаловать незаконные действия НАБУ, поэтому судье Вовку приходится идти в ЕСПЧ, - юрист

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В Украине нельзя обжаловать незаконные действия НАБУ, поэтому судье Вовку приходится идти в ЕСПЧ, - юрист

То, что глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк подал иск в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия НАБУ, говорит о невозможности в Украине эффективно обжаловать действия этого органа.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

«Речь идет о принципе, о любом гражданине Украины и о незаконных действиях НАБУ, снимающего какие-то фильмы, выбрасывающего в соцсети и информационное пространство некие заявления со специально подобранными материалами, которые ни судом, ни другим уполномоченным не исследовались на предмет того, являются ли они вообще достоверными. Вовк обратился в европейский суд потому, что происходит нарушение его прав и в Украине отсутствует законные механизмы защиты этих прав. В стране нет возможности защитить себя от подобных ничем не подтвержденных публичных заявлений «правоохранительного» органа», - рассказал адвокат.

По его мнению, в Украине сложилась ситуация, когда граждане и, в частности, судья Вовк фактически лишены права ответить на травлю в законном порядке.

«Вовка обвиняют в преступлении, не давая ему возможности оправдаться и это происходит уже не первый год. Вовк неоднократно говорил: «передавайте дело в суд, давайте в суде решать эти вопросы». НАБУ же просто публикует какие-то записи, причем мы видим, что часть записей сливается через журналистов. При этом НАБУ не возбуждает никакие уголовные дела в отношении лиц, распространяющих материалы досудебного следствия без разрешения детективов, хотя за это же предусмотрена ответственность. Наоборот, это приветствуется. Постоянно создаются информационные поводы для того, чтобы оскорбить, унизить, заявить о виновности - и механизмов защиты от подобных действий НАБУ просто не существует», - говорит юрист, напоминая, что НАБУ дела в суд не передает и это лишает обвиняемого возможности ответить на обвинения.

«Большая палата Верховного Суда неоднократно говорила, что в данных спорах нельзя подавать иски о защите чести и достоинства, деловой репутации, что все это нужно рассматривать исключительно в рамках уголовного производства. А уголовное производство в суд не передается, и как защитить свои права непонятно», - отмечает юрист.

«Говорят, что Вовк коррупционер или Вовк одиозный судья… Как защититься от того, что вас называют коррупционером и не дают возможности ответить? Ведь вы не можете подать иск о защите деловой репутации, а следственный судья такой иск тоже не рассмотрит…», - возмущается юрист.

Кравец подчеркивает, что в данном случае речь идет не о судье Вовке, а о ситуации, в которой может оказаться любой гражданин.

«Что говорить о Вовке, если даже я, как адвокат, не могу защититься. Меня тоже обвиняли в каких-то там коррупционных связях, взятках судьям без всяких доказательств», - напомнил он.

В связи с этим он высоко расценивает шансы Вовка выиграть дело в ЕСПЧ.

«Я считаю, что шансы очень велики, но, опять же, встанет вопрос в выполнении этого решения. Тем не мнее, будет очень большой плюс, что сам факт нарушений со стороны НАБУ будет установлен ЕСПЧ, и это придется учитывать даже такому незаконно созданному органу как ВАКС», - полагает юрист.

То, что в лице НАПК, НАБУ, САП и ВАКС в Украине существует параллельная правоохранительная и судебная система, он считает неправильным в принципе.

«Существование такой системы нарушает действующую Конституцию Украины и является инструментом для разрушения государства Украина. Создано абсолютно разбалансированное антикоррупционное законодательство и вместо того, чтобы действительно бороться с коррупцией, создается видимость этого и идет уничтожение любого инакомыслия. Мы видим, что, когда чиновник не согласен, тут же появляется НАПК и начинает искать каких-то блох, какую-то абсолютно откровенную чушь в декларациях. Но, когда те же вопросы касаются активистов, например Шабунина, то идет сумасшедшее давление на суд, чтобы их не признавали коррупционерами. Что в общем-то и произошло недавно. Печерский суд признал его коррупционером за неподачу декларации, а апелляция после 4-х месяцев рассмотрения этого дела вышла за все разумные строки и тихо отменила решение, освободив Шабунина от ответственности», - отметил юрист.

Он также осудил вмешательство Запада в деятельность судебной системы и ситуацию вокруг ОАСК, в частности недавнее заявление послов G7 о том, что они поддерживают ликвидацию этого суда.

«В Украине существует два суда, которые не дают установить внешнее управление. Это Конституционный суд, который имеет полномочия отменять законодательные акты, и ОАСК, который отменяет действия органов центральной власти, министерств, Кабинета министров, восстанавливает незаконно уволенных чиновников на государственной службе. Эти два суда и мешают взять Украину под полное внешнее управление. На сегодняшний день мы видим, что органы центральной власти напичканы чиновниками, проходившими стажировку в различных гранатовых институциях, которые, на мой взгляд, работают не в интересах Украины, а в интересах вот этих грантовых организаций и иностранных правительств. Поэтому послам крайне важно довести эту ситуацию с захватом государственной власти в Украине до логического конца, чтобы их протеже никто не мешал. Нужно полностью взять под контроль судебную ветвь власти и поэтому они, конечно, приветствуют ликвидацию ОАСК», - отмечает адвокат.

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Напомним, ранее глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк сообщил в Фейсбук, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его иск, в котором он обжалует незаконные действия НАБУ.

ЕСПЧ, Ростислав Кравец, Павел Вовк
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