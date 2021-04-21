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Украина введет спецпошлину в размере 56% на импорт роз

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Украина введет спецпошлину в размере 56% на импорт роз

Украина введет на три года специальную пошлину на импорт срезанных свежих роз независимо от страны происхождения и экспорта, размер пошлины в первый год ее действия — 56%, во второй — 44,8% и в третий — 35,84%.

Соответствующее решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) от 16 апреля опубликовано в газете «Урядовый курьер» в среду и вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

Согласно ему, действие таких специальных мер не распространяется на импорт в Украину роз из примерно 60 стран, в частности Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Черногории, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана, Анголы, Бангладеш, Бенина, Бутана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджи, Центральноафриканской республики, Чада, Союза Коморских островов.

В этом списке также Демократическая республика Конго, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Кирибати, Лаос, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Мьянма, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Соломоновы острова, Сомали, Южный Судан, Судан Восточный Тимор, Того, Тувалу, Уганда, Танзания, Вануату, Йеменская Республика и Замбия.

В сообщении отмечается, что специальное расследование в отношении импорта роз было начато в мае прошлого года по инициативе ООО «Аскания-Флора» и затрагивало период с начала 2017 года по середину 2020 года. За это время импорт роз в Украину в абсолютных показателях вырос на 71,4%, доля импорта относительно производства — на 72,3%, а в потреблении — на 40,1%.

Как отмечается в материалах, при увеличении объемов видимого потребления на 20,4%, объемы производства упали на 26,3%, продаж — на 25,3%, экспорта — на 79,2%, а цены продаж были существенно ниже себестоимости при росте последней на 23,1%.

«Цены импорта товара в течение периода расследования были ниже, чем цены и себестоимость подобного товара отечественного производителя, и разница между ними выросла всего за период расследования на 22,6% и на 33,7% соответственно», — говорится в документе.

Согласно ему, дополнительным фактором стали карантинные меры со стороны России, в результате которых импорт роз этой страной в 2015-2019 годах упал примерно вдвое как в количественном (до 89 млн штук), так и в стоимостном (до $34 млн) выражении.

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По данным Госстата, во второй половине 2020 года импорт роз в Украину составил 25,73 млн шт., а в денежном выражении — $4,01 млн. Основными экспортерами этой продукции были Эквадор — 12,35 млн шт. на $1,89 млн, Колумбия — 5,17 млн на $0,78 млн, Кения — 3,66 млн на $0,71 млн и Нидерланды — 4,49 млн на $0,6 млн.

пошлины, импорт, розы
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