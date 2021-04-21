Асад выдвинул свою кандидатуру на пост президента Сирии

Президент Сирии Башар Асад подал запрос на регистрацию своей кандидатуры на предстоящих выборах главы государства. Согласно действующей конституции страны, Асад имеет право в последний раз принять участие в выборах.

"Высший конституционный суд проинформировал, что Башар Хафез Асад подал запрос о выдвижении на пост президента республики",— сказал спикер парламента Сирии Хаммуда Сабаг, котрого цитируют СМИ. Башар Асад стал шестым кандидатом на пост президента.

Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. 20 апреля началась регистрация кандидатов на пост главы государства. Сирийская оппозиция назвала предстоящее голосование фарсом. США и ЕС заранее отказались признать итоги голосования.